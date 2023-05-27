هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل beIN SPORTS May 27, 2023 12:09 0:49 دقيقة أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم السبت عن فوز مهاجم مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند بجائزة أفضل لاعب في الـبريمرليغ لموسم 2022-2023. It had to be him!@ErlingHaaland is your @EASPORTSFIFA Player of the Season 🤩#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/MxI9cpE8QX — Premier League (@premierleague) May 27, 2023 كما نال مهاجم فريق مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب شاب في موسم الدوري الإنكليزي الممتاز. A record-breaking season at just 22 years old! Your @Hublot Young Player of the Season is @ErlingHaaland 🥇#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/ZfqX9Y85p2 — Premier League (@premierleague) May 27, 2023 تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة مواجهة مرتقبة بين كوفنتري سيتي ولوتن تاون 1:10 دقيقة أنس جابر: "أنا جاهزة لمنافسات بطولة رولان غاروس" 0:49 دقيقة هالاند أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز 1:04 دقيقة غوارديولا متشائم بشأن توقف العنصرية في إسبانيا 0:57 دقيقة بودريقة يعود لرئاسة نادي الرجاء 2:42 دقيقة باريس سان جيرمان على بعد خطوة من لقب تاريخي 2:06 دقيقة بايرن ميونيخ يتمسك بحظوظه الضئيلة في الفوز باللقب 1:56 دقيقة بوروسيا دورتموند لا يريد إهدار فرصة تتويجه باللقب 1:05 دقيقة الأرجنتين بالعلامة الكاملة وأوزبكستان تتألّق 0:55 دقيقة توخيل: "بايرن ميونيخ سيقاتل حتى النهاية"