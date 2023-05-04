هالاند في لقاء حصري مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS May 4, 2023 15:33 1:06 دقيقة وفي لقاء حصري مع beIN SPORTS، عبّر آيرلينغ هالاند عن سعادته وفخره بانفراده بالرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك بإحرازه هدفه الخامس والثلاثين أمام وست هام في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين. مقابلات مانشستر سيتي ايرلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 4:06 دقيقة بوكا جونيورز يخرج فائزاً من ميدان كولو كولو 0:33 دقيقة سان جيرمان يدين التصرفات غير المسموح بها 1:03 دقيقة تشيك: الدوري الإنكليزي تغيّر تماماً بعد وصول فينغر 1:09 دقيقة فينغر يشيد بالمستوى الذي يقدمه آرسنال هذا الموسم 0:45 دقيقة حفل التكريم السنوي للمنضمين إلى قاعة المشاهير 1:06 دقيقة هالاند في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:12 دقيقة أنشيلوتي هو الخيار الأول لتدريب المنتخب البرازيلي 2:29 دقيقة تجارب أداء لتطوير المواهب الكروية في السعودية 1:50 دقيقة قمّة منتظرة بين الدحيل والسد 3:08 دقيقة مواجهة مرتقبة بين أتليتيك بيلباو وريال بيتيس