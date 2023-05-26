واعترَف المهاجمُ النرويجي خلال الاحتفال الذي أقيم في لندن بأنه لم يتوقع أن يَسيرَ مَوسِمُه الأول مع مانشستر سيتي بهذا النجاح الكبير، وأبدى أيضاً سعادتَهُ بتحقيقِهِ الجائزة ومساعدة الفريق على التتويجِ بلقبِ الدوري.
هالاند في حفل تسلم جائزة رابطةِ النُقاد الرياضيين لأفضل لاعب: "لم أتوقع أن يكون موسمي الأول ناجحاً"
واعترَف المهاجمُ النرويجي خلال الاحتفال الذي أقيم في لندن بأنه لم يتوقع أن يَسيرَ مَوسِمُه الأول مع مانشستر سيتي بهذا النجاح الكبير، وأبدى أيضاً سعادتَهُ بتحقيقِهِ الجائزة ومساعدة الفريق على التتويجِ بلقبِ الدوري.
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