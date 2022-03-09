هازنهوتل ينفي اقترابه من تدريب مانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS March 9, 2022 19:59 0:35 دقيقة أكد النمساوي رالف هازنهوتل مدربُ ساوثهامبتون أنه يركز الآن في عمله كمدرب لفريقه نافيا الأنباءَ التي ربطته بالانضمام إلى مانشستر يونايتد مستقبلاً. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة هازنهوتل ينفي اقترابه من تدريب مانشستر يونايتد 6:41 دقيقة ريال مدريد وباريس سان جيرمان – التغطية الخاصة 1:56 دقيقة قائمة أولية للعراق استعدادا لتصفيات مونديال 2022 1:20 دقيقة عقوبات بالجملة ضد فريق كيريتارو المكسيكي 0:44 دقيقة الإصابة تهدد مشاركة ليمار أمام مانشستر يونايتد 0:58 دقيقة تسعة محترفين مصريين لمواجتهي السنغال الحاسمتين 0:34 دقيقة نيتو يجدد عقده مع ولفرهامبتون حتى عام 2027 3:36 دقيقة باريس سان جيرمان مستعد لموقعة سانتياغو برنابيو 1:57 دقيقة استاد خليفة جاهز لاستقبال نهائي كأس أمير دولة قطر 0:43 دقيقة مصادر إعلامية: "يويفا" بصدد زيادة منتخبات اليورو