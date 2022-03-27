هاري كين: توتنهام على الطريق الصحيح من قبل beIN SPORTS March 27, 2022 14:16 9:40 دقيقة قال هاري كين لاعب توتنهام إن الفريق يسير في الطريق الصحيح حيث يحاول اللاعبون تطبيق فكر المدرب لكن النتائج لن تأتيَّ بين عشية و ضحاها، بل يتطلب الأمر وقتا أطول على حد قول قائد المنتخب الإنكليزي. مقابلات توتنهام هوتسبير هاري كاين -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة البرازيل تستعد لمواجهة بوليفيا 0:42 دقيقة كندا لحسم تأهلها إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ 9:40 دقيقة هاري كين: توتنهام على الطريق الصحيح 3:53 دقيقة أكاديمية يوفنتوس في قطر تشهد إقبالاً متزايداً 1:05 دقيقة كل ما تود معرفته عن موعد قرعة كأس العالم 0:46 دقيقة مودريتش يتحدث عن أهمية ودية كرواتيا وسلوفينيا 0:56 دقيقة بروكلين يُلحق بميامي خسارته الرابعة توالياً 0:49 دقيقة فيفا يطلق مشروع كرة القدم من أجل المدارس في قطر 5:33 دقيقة هولندا تغلب الدنمارك ودّياً في ليلة تألّق إريكسن 3:56 دقيقة فوز مثير للمنتخب الإسباني على ألبانيا