هاري كين: "التسجيل في شباك أرسنال ليس سهلاً" من قبل beIN SPORTS September 29, 2022 15:08 1:22 دقيقة هاري كين، نجم نجم توتنهام هوتسبير، يتحدّث عن مباراة فريقه المرتقبة أمام أرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز. مقابلات توتنهام هوتسبير الدوري الإنكليزي الممتاز هاري كين -آخر الفيديوهات 1:25 دقيقة ماذا قال نجم توتنهام هاري كاين قبل مواجهة آرسنال ؟ 2:44 دقيقة حصيلة المنتخبات العربية في المباريات الودّية 1:13 دقيقة الكرواتي بوديمير يكشف سرّ تألق أوساسونا 2:43 دقيقة أزمة ملاعب تواجه أندية الدوري الأردني 0:44 دقيقة بريست يعلن فسخ عقد الجزائري يوسف بلايلي 0:39 دقيقة وصول أول وفد أمني تركي لتأمين منافسات المونديال 0:40 دقيقة توصيات من وزارة الصحة لضمان سلامة الجماهير 0:47 دقيقة المنتخب الأمريكي يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 1:22 دقيقة هاري كين: "التسجيل في شباك أرسنال ليس سهلاً" 0:38 دقيقة الخليفي يناقش موضوع الرافعات الاقتصادية