كاين افتتح التسجيل مبكراً عند الدقيقة الخامسة، وتحصل توتنهام على ركلة جزاء، لم ينجحْ كاين في ترجمتها إلى هدف عند الدقيقة السادسة والخمسين، قبل أن يعودَ هدافُ توتنهام كاين ليوقعَ على الثنائية في الدقيقة الحادية والثمانين.

وهذه أول ركلة جزاء يهدرها كاين بعد سلسلة من 15 ركلة جزاء متتالية ناجحة سجلها في الدوري الإنكليزي الممتاز لتوتنهام (23 ركلة ناجحة الترجيح في جميع المسابقات)، وهي اليوم الأولى التي يضيعها منذ فبراير 2018 ضد ليفربول (أنقذها لوريس كاريوس).

وبات فريق نوتنغهام النادي رقم 31 الذي يسجل ضده كاين، من بين 32 ناديًا ظهر ضدها في الدوري الإنكليزي الممتاز (97٪)، وفشل فقط ضد برينتفورد.

ورفع توتنهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث متساوياً مع صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي حامل اللقب الفائز على كريستال بالاس 4-2 السبت وبرايتون الرابع، فيما يتصدر أرسنال الذي حقق فوزه الرابع توالياً على حساب فولهام 2-1 السبت أيضاً بالعلامة الكاملة (12).

