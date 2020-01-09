سيغيب قائد منتخب إنكلترا لكرة القدم هاري كاين عن الملاعب حتى نيسان/أبريل المقبل، بعد كشف فريقه توتنهام الخميس عن حاجته لجراحة لمعالجة تمزق في أحد أوتار العضلات الخلفية لفخذه الأيسر.

وتعرض المهاجم كاين لاصابته عندما كان يحاول التسديد خلال خسارة فريق شمال لندن ضد ساوثهامبتون يوم رأس السنة في الدوري المحلي.

وقال توتنهام في بيان "بعد تقييم مستمر من طاقمنا الطبي على مدى الأسبوع الماضي، نؤكد أن هاري كاين سيخضع لجراحة لمعالجة تمزق في وتر العضلات الخلفية لفخذه الأيسر... قرار اجراء الجراحة لا يتوقع أن يؤثر على الاطار الزمني لفترة غياب قائد منتخب إنكلترا، مع توقع عودته إلى التمارين في نيسان/أبريل" أي قبل شهرين من كأس أوروبا 2020.

ويشكل غياب كاين ضربة كبيرة لفريقه توتنهام ومدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان يأمل في عودته في شهر شباط/فبراير.

وسيغيب كاين عن مجموعة من المباريات الصعبة لتوتنهام، من بينها ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ الألماني ومواجهات محلية ضد مانشستر سيتي، تشليسي ومانشستر يونايتد.

ويفتقد توتنهام أيضاً لاعبي الوسط الفرنسيين موسى سيسوكو وتانغي ندومبيلي، داني روز والويلزي بن ديفيس، فيما يتعافى حارس المرمى الدولي الفرنسي هوغو لوريس من اصابة بيده.

وفي ظل غياب كاين الطويل، يتوقع أن يعزز مورينيو هجومه في فترة الانتقالات الشتوية الراهنة، واشارت تقارير الى محاولته استقدام البولندي كريستوف بيونتيك من ميلان الايطالي أو الاسباني باكو ألكاسير من بوروسيا دورتموند الالماني.

ويشكل غياب كاين ضربة أيضاً لمنتخب انكلترا الذي يستعد لخوض كأس أوروبا، بمباريات ودية ضد ايطاليا والدنمارك في أذار/مارس سيفتقد فيها المدرب غاريث ساوثغيت لهدافه.