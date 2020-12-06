هاري كاين... هذا سر نجاح "كاين وسون" من قبل beIN SPORTS December 6, 2020 20:20 1:40 دقيقة أكد هاري كاين بأن النجاح الثنائي بينه وبين زميله الكوري الجنوبي سون يأتي على خلفية التفاهم والانسجام الكبير بينهما. مقابلات توتنهام هوتسبير هيونغ مين سون هاري كاين -آخر الفيديوهات 1:40 دقيقة هاري كاين... هذا سر نجاح "كاين وسون" 1:21 دقيقة سون: "أنا وكاين نعمل لتحطيم الأرقام القياسية" 3:04 دقيقة توتنهام يحسم مواجهة "ديربي شمال لندن" أمام أرسنال 0:25 دقيقة تأجيل مباراة أتالانتا ومضيفه أودينيزي بسبب الأمطار 0:33 دقيقة ليستر سيتي يعود إلى سكة الانتصارات 0:31 دقيقة أولسان هيونداي يبلغ مراده 3:25 دقيقة موقعة ساسوولو وروما تنتهي بالتعادل 3:45 دقيقة ليل يواصل مطاردة سان جيرمان 1:54 دقيقة مبابي يواصل توهجه مسجلاً هدفه رقم 100! 3:40 دقيقة ملعب أنفيلد يستقبل الجماهير في اختبار صعب لليفربول