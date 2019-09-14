وأثبت إبن الحادية والعشرين عاماً نفسه كأحد النجوم المنتظرين هذا الموسم، بثلاثية قاد بها تشيلسي للفوز على مضيفه.

وأصبح أبراهام أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي يسجل "هاتريك" في الدوري الممتاز، وأصغر لاعب إنكليزي يحقق ذلك منذ رحيم سترلينغ عام 2015، بحسب "أوبتا" للاحصاءات الرياضية.

وافتتح النادي اللندني بإشراف مدربه ونجمه السابق فرانك لامبارد التسجيل عن طريق لاعب شاب آخر هو فيكايو توموري في الدقيقة 30 بتسديدة قوية في مرمى الحارس البرتغالي روي باتريسيو.

وخلت الساحة بعد ذلك لأبراهم ومهرجانه التهديفي الخاص، اذ بداية تقدم تشيلسي في الدقيقة 34، وأضاف الهدف الثالث للفريق والثاني الشخصي برأسية في الدقيقة 41.

وأصبح أبراهام بذلك ثالث لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يبلغ من العمر 21 عاماً وما دون، يسجل هدفين على الأقل في ثلاث مباريات متتالية.

وأكمل المهاجم الشاب الـ"هاتريك" في الشوط الثاني بمراوغة داخل منطقة الجزاء وتسديدة قوية على يمين باتريسيو (55).

وبدا أن أبراهام لم يكتف من هز شباك ولفرهامبتون، إذ قام أيضاً بهز شباك حارس مرماه الإسباني كيبا أريسابالاغا (69)، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يسجل "هاتريك" وهدفاً في مرمى فريقه في المباراة ذاتها، بحسب "أوبتا" للاحصاءات الرياضية.

وجاء الهدف الثاني لولفرهامبتون من الإيطالي باتريك كوتروني (85)، قبل أن يضيف المهاجم الشاب الآخر مايسون ماونت الهدف الخامس لتشيلسي بتسديدة من داخل المنطقة (90+6).

رباعية لتوتنهام، ركلة جزاء ليونايتد

وحقق القطب اللندني الثاني توتنهام، فوزاً عريضاً على ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة، سجلها كلها في الشوط الأول.

وأتت ثلاثة من هذه الأهداف في الدقائق الثلاثين الأولى، في انجاز يحققه فريق شمال لندن للمرة الأولى في الدوري الممتاز منذ فوزه على نيوكاسل بخماسية نظيفة في شباط/فبراير 2012.

وشهدت المباراة عودة المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الى هز الشباك بعد غياب مطول، اذ افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة باختراق داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسجل الهولندي باتريك فان آنهولت الثاني خطأ في مرمى فريقه بعد عرضية من العاجي سيرج أورييه (21).

ولم تمض دقيقتان حتى كان سون قد باغت الحارس الإسباني فيسينتي غوياتا بالهدف الثالث بتسديدة قوية بالقدم اليسرى (23)، قبل أن يضيف زميله إريك لاميلا الهدف الرابع بكرة من داخل المنطقة بعد تمريرة حاسمة من قائد المنتخب الإنكليزي هاري كاين (42).

إلى ذلك، حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول منذ المرحلة الافتتاحية (رباعية نظيفة على حساب تشيلسي)، وذلك على ضيفه ليستر سيتي بطل 2016 بهدف وحيد أتى من ركلة جزاء.

وهز "الشياطين الحمر" الشباك في الدقيقة الثامنة بركلة جزاء حصل عليها ماركوس راشفورد اثر خطأ من التركي جاغلار يوسونجو، نفذها المهاجم الدولي بنفسه ناجحة على يسار شمايكل.

وسنحت للفريقين فرص عدة في الشوط الثاني، أبرزها تسديدة قوية لجناح يونايتد الويلزي دانيال جيمس علت العارضة (51)، وركلة حرة مباشرة لماديسون علت مرمى دي خيا (56)، وركلة حرة أيضا نفذها راشفورد في الدقيقة 83، ارتدت من عارضة مرمى شمايكل.

وفي مباراتين أخريين أقيمتا اليوم، تعادل برايتون مع ضيفه بيرنلي 1-1، بينما فاز ساوثمبتون على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف نظيف.