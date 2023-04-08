وتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله إيفان توني من ركلة جزاء (45) ثم أدرك الضيوف التعادل بهدف سجله الحارس الإسباني دافيد رايا خطأ في مرماه ثم جاء السويدي أليكسندر إيساك ليدوّن الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 61.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث بـ56 نقطة.

وفي باقي المواجهات، انهزم تشلسي مع مدربه العائد فرانك لامبارد في أرض وولفرهامبتون 1-صفر وفاز توتنهام هوتسبير على برايتون 2-1 وبورنموث على ليستر سيتي 1-صفر ووست هام يونايتد على فولهام 1-صفر وأستون فيلا على نوتينغهام فورست 2-صفر.

يذكر أن مباراة توتنهام هوتسبير وبرايتون قد شهدت تسجيل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الهدف رقم 100 له في الدوري الإنكليزي الممتاز.

