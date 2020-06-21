وسجّل الفرنسي آلان سانت-ماكسيم (55) والاسكتلندي مات ريتشي (69) والبرازيلي جويلينتون (78) أهداف المباراة.

وفشل شيفيلد بالتالي في انتزاع المركز الخامس من مانشستر يونايتد بعدما تجمّد رصيده عند 44 نقطة في المركز السابع.

في المقابل، خطا نيوكاسل خطوة كبيرة نحو البقاء في الدرجة الممتازة بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً.

وقدم شيفيلد في الفترة التي سبقت تعليق البطولة في آذار/مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، أداء مميزاً، إذ لم يخسر سوى سبع مرات ضمن 29 مرحلة سابقة بعد صعوده مطلع الموسم الحالي من الدرجة الأولى.

وكانت نقطة التحول في المباراة طرد مدافع شيفيلد الإيرلندي جون ايغان لنيله البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 50، بعد إنذار أول في الدقيقة 31 من الشوط الأول، إذ استغل نيوكاسل النقص العددي في صفوفه ليدك شباكه بثلاثية علماً بأن شيفيلد يعد صاحب ثاني أفضل خط دفاع في البطولة.

واستهل سان-ماكسيم أهداف فريقه مستغلاً خطأ دفاعياً من الإيرلندي إيندا ستيفنس ليسدد كرة قوية ارتطمت بساق الحارس دين هندرسون وتابعت طريقها إلى المرمى (55).

ومن خطأ مشترك بين الدفاع والحارس رفع ريتشي النتيجة إلى 2-صفر، بعد تسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء (69).

وحسم جويلينتون فوز فريقه 78 عندما تابع الكرة من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من زميله الباراغوياني ميغيل أنخيل الميرون.

وكان شيفيلد استأنف منافسات الدوري الممتاز في المباراة المؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين مع مضيفه أستون فيلا والتي انتهت بالتعادل السلبي الأربعاء الماضي.



