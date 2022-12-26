انتصر نيوكاسل على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة كبيرة 3-0 اليوم الإثنين في المرحلة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتناوب على ثلاثية نيوكاسل كل من الأسترالي وود من ركلة جزاء (3) والباراغوياني ألميرون (7) والبرازيلي جولينتون (32) لينهي المباراة منطقياً من الشوط الأول.

وهذا الفوز السادس توالياً لنيوكاسل والتاسع هذا الموسم ليصعد إلى المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة أمام مانشستر سيتي (32) الذي سيلاقي ليدز يونايتد الأربعاء.

وحافظ نيوكاسل على نظافة شباكه للمرة الرابعة في آخر ست مباريات في الدوري وألحق الخسارة الأولى بمضيفه بعد انتصارين ليتوقف رصيد ليستر عند 17 نقطة.

وفي مباريات أخرى انتصر فولهام على كريستال بالاس 3-0 في مواجهة شهدت حالتي طرد لدى الخاسر كما فاز برايتون على ساوثهامبتون 3-1

كما انتصر وولفرهامبتون على إيفرتون 2-1 بفضل هدف قاتل من نوري أتى في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.