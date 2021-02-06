وتجرع ساوثهامبتون هزيمة مذلة 9-0 أمام مضيفه مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي ووجد نفسه متأخراً 2-0 بعد 25 دقيقة حيث سجل جو ويلوك في مباراته الأولى مع نيوكاسل بينما سجل يان بدناريك هدفاً بالخطأ في مرماه.

ورد تاكومي مينامينو، الذي كان يخوض مباراته الأولى أيضاً، بهدف لساوثهامبتون بعد إنهاء رائع لهجمة لكن قبل الاستراحة دمر دفاع الفريق الزائر نفسه مجدداً ليسمح لأصحاب الضيافة بالتقدم 3-1.

ونفذ جيمس وارد-براوس ركلة حرة رائعة بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني ليعيد ساوثهامبتون للمباراة ولعب نيوكاسل بعشرة لاعبين بعدها بدقيقتين بعد طرد جيف هندريك.

وضغط ساوثهامبتون ولعب نيوكاسل بتسعة لاعبين بعد إصابة المدافع فابيان شار وخرج محمولاً على محفة بعد أن أجرى صاحب الضيافة كل التبديلات.

لكن فريق المدرب ستيف بروس تماسك ليضع نفسه في موقف جيد فوق منطقة الهبوط. ويملك نيوكاسل 25 نقطة من 23 مباراة مقابل 29 لساوثهامبتون من 22 مباراة بعد خمس هزائم متتالية في الدوري.

وفرّط وست هام بفرصة الارتقاء الى المركز الرابع ولو موقتًا بتعادله سلبا مع مضيفه فولهام في لقاء شهد طرد التشيكي توماس سوتشيك من جانب الضيوف في الدقيقة الاخيرة (90+7).

وأثارت البطاقة التي اشهرها الحكم مايك دين الجدل بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لصدام غير متعمد من التشيكي على المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش.

ورفع فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس رصيده الى 39 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة عن ليفربول الذي يستضيف مانشستر سيتي الاحد في قمة المرحلة.

وتعادل بيرنلي مع ضيفه برايتون بهدف لكل منهما، سجل لأصحاب الأرض الآيسلندي يوهان بيرغ جودموندسون 55، فيما وقع على هدف الضيف لويس دينك 36.

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