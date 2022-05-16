وسجل الهدف الأول لاعب المدفعجية بنجامين وايت بالخطأ في مرمى فريقه 55، فيما وقع على الثاني البرازيلي برونو غيمارايش 85.

وحرم فريق المدرب إيدي هاو منافسه أرسنال من استعادة المركز الرابع الذي بقي بحوزه توتنهام.

وبات رصيد نيوكاسل 46 نقطة في المركز الثاني عشر، أما أرسنال فتوقف رصيده عند النقطة 66 في المركز الخامس.

وكان أرسنال يملك مصيره بيده وكان بحاجة إلى الفوز للعودة إلى المركز الرابع الذي انتزعه توتنهام الأحد بفوزه الصعب على ضيفه بيرنلي 1-0، لكنه سقط للمرة الثانية بعد الأولى أمام جاره بالذات بثلاثية نظيفة، فصعبت مهمته في العودة إلى المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى منذ 2017 عندما خرج من ثمن النهائي على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وبات توتنهام بحاجة إلى التعادل فقط أمام مضيفه نوريتش سيتي في المرحلة الأخيرة لضمان بطاقته في دوري الأبطال لأنه يتفوق بفارق الأهداف (+24 مقابل +9)، فيما يتعين على أرسنال تحقيق الفوز على ضيفه إيفرتون وانتظار تعثر جاره امام صاحب المركز الأخير.

وأسدى نيوكاسل أيضاً خدمة إلى تشيلسي الثالث والذي ضمن تواجده في المسابقة القارية الأم التي توج بلقبها الموسم الماضي.

