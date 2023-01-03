وبات رصيد المدفعجية 44 نقطة على قمة الترتيب، بينما الـ"ماغبايز" في المركز الثالث بـ35 نقطة.

ووضع نيوكاسيل حدًا لسلسلة من خمسة انتصارات تواليًا لأرسنال كما واصل عروضه المذهلة هذا الموسم التي مكنته من احتلال المركز الثالث ليفرض نفسه منافسًا جديًا وشرسًا على أحد المقاعد المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع النادي اللندني رصيده الى 44 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني الذي يحل على تشيلسي العاشر في ختام المرحلة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الثالث مع 35 نقطة.

في مباراة رفعت فيها 9 بطاقات صفراء، كانت المرة الأولى التي يفشل فيها أرسنال في الفوز على أرضه في الدوري هذا الموسم، لينهي نيوكاسل سلسلة من 11 انتصارًا تواليًا له على ملعب الإمارات، سبعة منها هذا الموسم.

من جهته، بقي نيوكاسل من دون خسارة للمباراة الثانية تواليًا في الدوري، علمًا أن كل من الفريقن تعرض لهزيمة واحدة هذا الموسم.

بدأ أرسنال المباراة بقوة وهدد سريعًا على دفعتين، أولا بتسديدة للنروجي مارتين أوديغارد بيسراه من منتصف المنطقة علت العارضة (3)، قبل أن يتوغل بوكايو ساكا بطريقة رائعة عن الجهة اليمنى الى داخل المنطقة ويسدد من مسافة قريبة تصدى لها الحارس كانت الوحيدة على المرمى في الشوط الاول لأرسنال (5).

وحاول كالوم ويسلون في الطرف الآخر وسدد الكرة الوحيدة بين الخشبات الثلاث لنيوكاسل في الشوط الأول تصدى لها الحارس آرون رامسدايل (11).

بعد أن كان آرسنال الأخطر في الدقائق الأولى، رفع "ماغبايز" إيقاعهم، لكن من دون أن ينجح أي منهما في كسر الجمود.

وأتيحت فرصة للمدافع البرازيلي غابريال عندما وصلته الكرة من ركلة ثابة نفذها أوديغارد تابعها رأسية مرت قريبة من القائم (35)، قبل أن يهدر مواطنه في الجانب الآخر جويلنتون رأسية مماثلة (45+2).

وكان آرسنال الطرف الأفضل في الشوط الثاني وهدد عبر كرة لولبية للبرازيلي غابريال مارتينلي من خارج المنطقة استقرت في يدي الحارس (63).

وأجرى أرتيتا تغييرًا واحدًا في المباراة ودفع بالمدافع الياباني تاكيهيرو توكياسل بدلا من بنجمان وايت (76).

وأتيحت الفرصة مجددًا لمارتينلي لمنح التقدم لأصحاب الارض إلا أن رأسيته اثر عرضية من أوديغارد مرت بمحازاة القائم (79).

وحرم الحارس نيك بوب أرسنال من ثلاث نقاط محققة بأجمل تصدٍ في المباراة عندما صدّ برجله محاولة من مسافة قريبة لنكيتاه (87).

