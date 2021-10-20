وأكد نيوكاسل في بيان نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت شكره وامتنانه لبروس على الفترة التي قضاها في عمله مدرباً للفريق وعلى مساهمته في تحقيق نتائج إيجابية في الموسمين السابقين، متمنياً له في الوقت ذاته التوفيق فيما هو قادم مستقبلاً.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.



The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future. — Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021

وتولى بروس تدريب نيوكاسل انطلاقاً من تموز/يوليو عام 2019 ونجح نيوكاسل تحت قيادة المدرب البالغ من العمر 60 عاماً في التواجد في المركز الثالث عشر في الموسم قبل الماضي وفي المركز الـ12 في الموسم الماضي، كما تمكن خلال حقبة تدريبه للفريق الملقب بالـ"ماغبايس" في الصعود مع الفريق لربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي وربع نهائي كأس الرابطة.

وتراجعت نتائج الفريق في الموسم الحالي حيث يحتل المركز التاسع عشر "قبل الأخير" على لائحة الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط من 8 مباريات بعد تعادله في ثلاث مواجهات وخسارته لخمس.

وأثيرت في الآونة الاخيرة تكهنات بشأن الاسم الذي سيخلف بروس وأبرزها مدرب تشيلسي ويوفنتوس الإيطالي السابق أنتونيو كونتي.

وسيتولى غراهم جونز مساعد بروس الإشراف على الفريق مؤقتًا وتنتظره رحلة الى كريستال بالاس السبت، وفق ما أفاد النادي.