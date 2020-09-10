وكانت مجموعة تضم صندوق الاستثمارات العامة، شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" والأخوين البريطانيين ديفيد وسايمون روبن، قد سحبت في تموز/يوليو عرضها المقدرة قيمته بـ300 مليون جنيه إسترليني (391 مليون دولار) للاستحواذ على نيوكاسل، بعد "عملية مطوّلة" امتدت لأشهر ولاقت انتقادات واسعة على خلفيات حقوقية وتجارية.

حمّلت آنذاك البريطانية أماندا ستايفلي مديرة شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز"، أحد الأطراف الثلاثة في مجموعة المستثمرين، رابطة الدوري الإنكليزي مسؤولية فشل صفقة شرائهم نادي نيوكاسل.

وجاء في بيان النادي الذي يملكه مايك آشلي غير المحبوب من جماهير النادي "يؤكّد نيوكاسل أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز قد رفضت عرض استحواذ تقدّمت به مجموعة بي سي بي كابيتال بارتنرز، روبين براذرز وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، بناءً على اختبار المالكين والمديرين".

أضاف "تم التوصل إلى هذا الاستنتاج على الرغم من قيام النادي بتزويد الرابطة بأدلة دامغة وآراء قانونية تفيد بأن صندوق الاستثمارات مستقل عن حكومة السعودية".