على ملعب وايت هارت لاين الجديد، كان توتنهام يمني النفس باللحاق بسيتي الى المركز الثاني لكنه سقط على ارضه بهدف امام نيوكاسل الذي كان خسر مباراتيه الاولين هذا الموسم في المرحلة الثالثة من بطولة إنكلترا لكرة القدم الاحد

وسجل المهاجم البرازيلي جولينتون، القادم الى نيوكاسل هذا الصيف، هدف المباراة الوحيد عندما وصلته الكرة بين مدافعين فسيطر عليها قبل ان يسددها في شباك الحارس الفرنسي هوغو لوريس (27).

وشهدت المباراة سيطرة شبه مطلقة لاصحاب الارض لكن نيوكاسل اعتمد دفاعا منظما ونجح في قيادة المباراة الى بر الامان ليخرج بثلاث نقاط ثمينة.

وطالب توتنهام بركلة جزاء لدى اعتراض هدافه هاري كاين داخل المنطقة لكنه لم يحصل عليها حتى بعد اللجوء الى تقنية الفيديو "في أيه آر".

وتنتظر توتنهام مباراة صعبة دربي شمال لندن ضد جاره ارسنال الاسبوع المقبل.

وخرج ولفرهامبتون بنقطة التعادل على ارضه في الرمق الأخير ضد بيرنلي عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء انبرى لها مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وذلك بعد ان تقدم بيرنلي بهدف لاشلي بارنز (13).

والتعادل هو الثالث لولفرهامبتون في مبارياته الثلاث الاولى هذا الموسم.