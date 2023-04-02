وسجل الثنائية جوزيف ويلوك 65 و كاليوم ويلسون 88.

ورفع الماكبايس رصيدهم إلى 50 نقطة، في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الشياطين الحمر عند النقطة 50 أيضاً لكن في المركز الرابع بفارق الأهداف عن نيوكاسل.

وهذا أول فوز لنيوكاسل يونايتد على مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى منذ أكتوبر 2019، بعد أن فشل في الفوز بمبارياته الست السابقة في هذه المباراة (تعادل 2 وخسارة 4).

وفشل مانشستر يونايتد في التسجيل في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الممتاز للمرة السابعة، وللمرة الأولى منذ فبراير 2020.