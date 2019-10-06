وهرب نيوكاسل يونايتد من المركز قبل الأخير بفضل الهدف الوحيد الذي سجله لونغستاف قبل قرابة 18 دقيقة من نهاية المباراة (72)، إذ رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس عشر بفارق نقطة عن الخاسر صاحب المركز الثاني عشر.

واستمرت مشاكل مانشستر يونايتد وبات مدربه النرويجي سولشار على حافة الإقالة، خاصة وأنّ هذه البداية هي الأسوأ للشياطين الحمر منذ 1989 – 1990، كما فشل بتحقيق أي فوز خارج أرضه في آخر 11 مباراة في جميع المنافسات.

وجاء هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عجز الإسباني دي خيا عن التصدي لها.

وغاب عن مانشستر يونايتد العديد من النجوم أبرزهم الفرنسي بول بوغبا ولينغارد ومارسيال في الوقت الذي ترك به الصربي ماتيتش على دكة البدلاء.