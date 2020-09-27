

واصل نيوكاسل نتائجه الجيدة عندما اقتنص تعادلاً متأخراً من مضيفه توتنهام 1-1 اليوم الأحد ضمن الأسبوع الثالث من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتقدم توتنهام بهدف البرازيلي لوكاس مورا (25) لكن الضيف أدرك التعادل بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل نفذها ويلسون في اللحظات الأخيرة (90+7).

وعلى ملعب "وايت هارت لاين" في شمال لندن، أهدر توتنهام فوزاً كان في متناوله بسبب ركلة جزاء احتسبت إثر لمس المدافع إريك داير الكرة بيده واللجوء إلى تقنية الفيديو، ما أثار غضب مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو الذي توجه إلى غرف الملابس قبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، وانبرى كالوم ويلسون للركلة بنجاح مانحًا فريقه نقطة ثمينة.

وللمفارقة، كانت ركلة الجزاء، المرة الأولى التي يسدد فيها نيوكاسل كرة بين الخشبات الثلاث طوال المباراة.

واحتج لاعبو توتنهام وبعض أفراد الجهاز الفني لدى حكم المباراة في نهاية المباراة فقام الأخير بطرد مدرب حراس مرمى توتنهام نونو سانتوس.