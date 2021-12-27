نيوكاسل يأمل تحسين مركزه من بوابة مانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS December 27, 2021 13:45 3:04 دقيقة في سياق بحثه عن الخروج من منطقة الخطر في جدول ترتيب البرييمرليغ سيكون نيوكاسل أمام مهمة معقدة عندما يستضيف مانشستر يونايتد. تقارير إخبارية نيوكاسل يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة مانشيني واثق من قدرة إيطاليا على بلوغ مونديال قطر 4:16 دقيقة 2021...عام رياضي حافل بالتتويجات للرياضة المصرية 0:42 دقيقة توريس على أعتاب الانضمام إلى برشلونة 0:42 دقيقة لائحة أولية للمنتخب السوداني استعداداً للـ"كان" 0:46 دقيقة مارسيال يطلب من مانشستر يونايتد الرحيل 0:37 دقيقة رودجرز يعلن غياب بيريرا لقرابة شهرين بسبب الإصابة 0:24 دقيقة غوارديولا يشدد على صعوبة الفوز على ليستر سيتي 3:04 دقيقة نيوكاسل يأمل تحسين مركزه من بوابة مانشستر يونايتد 1:00 دقيقة تأجيل مباراة الرجاء والجيش الملكي بسبب "كوفيد-19" 1:08 دقيقة تأجيل مباراة أرسنال وضيفه وولفرهامبتون