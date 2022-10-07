وأصيب الجناح البالغ من العمر 22 عاماً في المباراة التي خسرها فريقه أمام وست هام يونايتد صفر-2 السبت في الدوري.

وقال وولفرهامبتون في بيان: "إنه يعاني من إصابة في الرباط الجانبي".

وأضاف "بعد إجراء فحص شامل ورأي طبيب متخصص هذا الأسبوع، تقرر خضوعه لعملية جراحية. هذا يعني أنه للأسف لن يتعافى للمشاركة في كأس العالم".

وسبق لنيتو (3 مباريات دولية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020) الذي يلعب أساسياً في تشكيلة وولفرهامبتون منذ بداية الموسم، المعاناة من إصابة خطيرة في الركبة في نيسان/أبريل 2021 وابتعد عن الملاعب لمدة عشرة أشهر.

ووجه مدرب البرتغال فرناندو سانتوس الدعوة إلى نيتو الشهر الماضي للمباراتين ضد تشيكيا وإسبانيا في الجولتين الأخيرتين لدوري الأمم الأوروبية، لكنه لم يشارك فيهما.

