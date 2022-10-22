وأشرك الألماني يورغن كلوب العديد من أوراقه الرابحة منذ البداية مثل الهولندي فان دايك والمصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينيو لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

ومنح النيجيري تايوو أونيي أصحاب الأرض التقدم مع الدقيقة الخامسة والخمسين.

وحاول ليفربول بعدة طرق إدراك التعادل أمام الفريق الذي كان يتذيل الترتيب قبل بداية المرحلة كما دخل المواجهة بفوز وحيد من 11 مباراة، إلا أنّ النتيجة بقيت على حالها حتى نهاية اللقاء.

وتوقف ليفربول عند سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية بجميع المسابقات (انتصاران في الدوري الممتاز) ليبقى في المركز السابع مؤقتاً بـ16 نقطة بينما رفع الفائز رصيده إلى تسع نقاط تاركاً المركز الأخير مؤقتاً ليصعد للمركز التاسع عشر.