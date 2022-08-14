وأنهى نوتينغهام العائد حديثاً إلى الدوري الممتاز بعد غياب استمر قرابة الـ 23 عاماً الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف أحرزه النيجيري تايوو أونيى في الدقيقة 45+2 وهذا الهدف هو الأول لنوتينغهام في الدوري الممتاز منذ السادس عشر من أيار/مايو عام 1999.

وشهد الشوط الثاني قمة الإثارة والتشويق حيث شدد وست هام من محاولاته الهجومية لإدراك التعادل وسدد الجزائري سعيد بن رحمة كرة رائعة من ركلة حرة مباشرة ارتدت من العارضة ثم حصل المطارق على ركلة جزاء انبرى لها الدولي الإنكليزي ديكلان رايس إلا أن حارس نوتينغهام فورست دين هندرسون تصدى لها ببراعة.

والفوز هو الأول هذا الموسم لنوتينغهام حيث كان قد خسر في المرحلة الأولى أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0) فيما واصل وست هام انطلاقته المتعثرة وتلقى الخسارة الثانية على التوالي وكان قد سقط على أرضه في المباراة الافتتاحية بهدفين دون رد أمام مانشستر سيتي حامل اللقب.

