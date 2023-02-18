وخرجت المباراة قوية المستوى ومثيرة خاصة في شوطها الثاني، وتمكن برناردو سيلفا من وضع مانشستر سيتي في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 41 قبل أن يتمكن كريس وود من إحراز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.

واستفاد أرسنال إلى أقصى حد من هذا التعادل حيث بقي في الصدارة برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي (52) الذي سقط في فخ التعادل للمرة الرابعة هذا الموسم.

من جهته واصل نوتينغهام نسقه التصاعدي ورفع رصيده إلى 25 نقطة بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.

تشلسي يواصل انهياره

وعلى الرغم من تعاقداته الجديدة في الميركاتو الشتوي واصل تشلسي تراجعه وخسر على ملعبه من ضيفه ساوثهامبتون بهدف من ركلة حرة مباشرة سددها جيمس وارد براوس في الدقيقة 45.

وتجمد رصيد تشلسي عند 31 نقطة في المركز العاشر بينما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 18 نقطة مستمراً في المركز العشرين والأخير.

وتعرض مدافع تشلسي الإسباني سيسار أسبيليكويتا بعد أن احتاج لعلاج لمدة 10 دقائق على أرض الملعب وأٌخرج على الحمالة والأوكسجين بعد أن تلقى ضربة في صدره عندما كان البديل الفرنسي سيكو مارا يحاول متابعة كرة أكروباتية في الشباك.

فوز مهم لإيفرتون

وواصل إيفرتون عروضه الجيدة منذ تولى مدربه الجديد شون دايتش مهمة قيادة الفريق وحقق فوزاً غالياً على ضيفه ليدز يونايتد بهدف نظيف سجله شيموس كولمان في الدقيقة 64.

وأصبح رصيد إيفرتون 21 نقطة في المركز السادس عشر فيما واصل ليدز تراجعه وتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر.

وضمن المرحلة ذاتها تعادل برينتفورد مع ضيفه كريستال بالاس (1-1) وافتتح بالاس التسجيل عبر لاعب الوسط إيبيريشي إيز في الدقيقة 69 قبل أن يتعادل فيتالي جانيلت لبرينتفورد في الدقيقة 90+6.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 35 نقطة فيما وصل رصيد كريستال بالاس إلى 26 نقطة.

بقية النتائج

وفي بقية النتائج واصل فولهام تقديم موسمه الاستثنائي وحقق الفوز على مستضيفه برايتون بهدف نظيف سجله مانور سولومون في الدقيقة 88 رافعاً رصيد فريقه اللندني إلى 38 نقطة في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط أمام برايتون السابع.

وانتصر بورنموث خارج ملعبه على وولفرهامبتون بهدف نظيف سجله ماركوس تافيرنييه في الدقيقة 49.