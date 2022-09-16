المواجهة ُ ستكون الأولى على الإطلاق بين الفريقـَين في الدوري الممتاز، حيث لم يلتقيا في الدوريّ منذ العام ثمانية وستّـين من القرن الماضي، هذا ويبحث نوتنغهام فوريست الصّاعد حديثاً إلى دوريّ الأضواء عن فـوز يـُبعِدُه عن قاع الترتيب، وسيفتقد الفريق ُ لخدمات وافدِه الجديد الإيفواري سيرج أورييه الذي بات الصّفقة الثانية والعشرين للفريق هذا الصيف.

بالمقابل، يعوّل البرتغاليّ ماركو سيلفا مدرّب فولهام على فَعاليّة مهاجِمه الصربي أليكسنـدر ميتـروفيتش الذي سجّل ستّـة أهداف حتى الآن، للعودة بنتيجة إيجابيّة تـُضاف لما حقّقه الفريق في الجولات الستّ الماضية.

مواجهة نوتنغهام فوريست وفولهام ستقام مساء اليوم الجمعة في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM.

