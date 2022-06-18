نكيتياه يواصل المشوار مع أرسنال من قبل beIN SPORTS June 18, 2022 22:28 0:39 دقيقة مدّد إيدي نكيتياه تعاقده مع نادي أرسنال الإنكليزي موقعاً على عقد جديد طويل الأمد. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة المنتخب الياباني يظفر بالمركز الثالث 0:46 دقيقة لوغريت يأمل في بلوغ نصف نهائي المونديال 0:39 دقيقة نكيتياه يواصل المشوار مع أرسنال 3:19 دقيقة وينينغتون وليديكي يخطفان الأنظار في بودابست 0:34 دقيقة أنس جابر تواصل الإبداع وتبلغ نهائي بطولة برلين 0:35 دقيقة ماتيو بيريتيني إلى نهائي بطولة كوينز 0:50 دقيقة ديمبيلي يؤكد سعادته بالتواجد في صفوف برشلونة 1:09 دقيقة ميدفيديف يحجز مقعده في نهائي بطولة هاله 0:35 دقيقة بانيايا أول المنطلقين في جائزة ألمانيا الكبرى 0:43 دقيقة منتخب قطر للبادل يتأهل إلى بطولة العالم