نكيتياه لا يستبعد مشاركته أساسياً بجوار جيسوس من قبل beIN SPORTS August 2, 2022 13:09 1:27 دقيقة قال إيدي نكيتياه مهاجم أرسنال الإنكليزي إنه لا يرى حائلاً دون مشاركته أساسياً إلى جانب البرازيلي غابرييل جيسوس المنضم حديثا لصفوف المدفعجية. كما أثنى اللاعب الشاب على مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، مبدياً سعادته باللعب تحت قيادته. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال -آخر الفيديوهات 1:27 دقيقة نكيتياه لا يستبعد مشاركته أساسياً بجوار جيسوس 0:29 دقيقة أيتس وبيرينو إلى ثاني أدوار "مدريد بريمير بادل" 2:41 دقيقة الرجاء يقدم مدربه الجديد البنزرتي لوسائل الإعلام 2:33 دقيقة بايرن ميونيخ يواجه تحديات كبرى برغم صفقاته القوية 0:23 دقيقة واتفورد يستهل موسمه بالفوز على شيفيلد يونايتد 0:37 دقيقة برشلونة يحدد موعد تقديم ليفاندوفسكي 0:33 دقيقة كأس سوبر لوسيل في قطر سبتمبر المقبل 2:10 دقيقة الجماهير الإنكليزية تحتفي ببطلات أوروبا 2:50 دقيقة استقبال كبير للنجم الأوروغوياني لويس سواريز 1:19 دقيقة برشلونة يبيع 25% من شركة تابعة له مقابل 100 مليون