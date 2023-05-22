وصار رصيد الماكبايس 70 نقطة في المركز الثالث، ولن يستطيع ليفربول (66 نقطة) اللحاق به مع تبقي جولة واحدة فقط على النهاية.

ومن ناحية ليستر، كان الفريق بأمس الحاجة للفوز للهروب من شبح الهبوط، ولكن نقطة في معقل واحد من أفضل فرق الدوري الإنكليزي الممتاز ليست بالسيئة أبداً.

وصار رصيد الثعالب 31 نقطة في المركز الثامن عشر وتعادلوا بالنقاط مع صاحب المركز التاسع عشر ليدز.

وهذه المرة الثالثة التي يتأهل فيها نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا بعد 1997-1998 و 2002-2003.

وهذه المرة الأولى التي سينهي فيها نيوكاسل الدوري ضمن الفرق الـ4 الأوائل لأول مرة منذ 2002-2003.

وستكون المرحلة الأخيرة حاسمة بين إيفرتون وليستر سيتي وليدز يونايتد لتحديد الفريقين اللذين سيلحقان بساوثمبتون الى الـ"تشامبيونشيب"، علما أنهم يلعبون جميعهم على أرضهم.

ويلعب ليستر سيتي مع ضيفه وست هام يونايتد، وإيفرتون مع ضيفه بورنموث، وليدز يونايتد مع ضيفه توتنهام هوتسبر.

