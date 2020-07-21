نقش اسم ليفربول على لقب الدوري الإنكليزي من قبل beIN SPORTS July 22, 2020 00:46 0:52 دقيقة قامت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز بنقش اسم ليفربول على الكأس، تمهيداً لتقديمه لبطل الموسم الحالي. الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول الإنكليزي -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة أزمة جديدة في الكرة العراقية 0:39 دقيقة تشيفرين لا يعتقد عودة سريعة للجماهير إلى الملاعب 0:45 دقيقة الكرواتي نيكو كوفاتش مدرباً جديداً لفريق موناكو 0:52 دقيقة نقش اسم ليفربول على لقب الدوري الإنكليزي 1:58 دقيقة ابراهيموفيتش يقود ميلان لتجاوز عقبة ساسوولو 4:05 دقيقة هدف تريزيغيه يمنح آستون فيلا نقاطاً لا تقدر 0:21 دقيقة طائرة تحلق في سماء فيلا بارك دعماً لأرتيتا 0:33 دقيقة مبابي لن يترك سان جيرمان مهما حصل 0:24 دقيقة المصري محمود تريزيغيه يزور شباك أرسنال 3:48 دقيقة الـ"سيتي" يدك شباك واتفورد برباعية نظيفة