نجما الديربي محرز ودي بروين يتحدثان عن الفوز March 6, 2022 20:03 2:28 دقيقة شاهد ما قاله نجما ديربي مدينة مانشستر، الجزائري رياض محرز والبلجيكي كيفين دي بروين، عقب الفوز الكبير على مانشستر يونايتد 4-1. مقابلات رياض محرز مانشستر يونايتد مانشستر سيتي كيفن دي بروين -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة بيب غوارديولا: "الشوط الثاني كان رائعاً" 2:28 دقيقة نجما الديربي محرز ودي بروين يتحدثان عن الفوز 4:15 دقيقة ليل يُكرم وفادة كليرمون 5:15 دقيقة محرز ودي بروين .. نوتة موسيقية في فوز الـ"سيتي" 6:11 دقيقة برشلونة إلى المركز الثالث بفوزه الثمين على إلتشي 4:49 دقيقة أرسنال يهزم واتفورد ويرتقي للمركز الرابع 0:51 دقيقة باستيانيني يحرز سباق جائزة قطر الكبرى للموتو جي بي 0:25 دقيقة قادش يحقق فوزاً ثميناً على رايو فاييكانو 0:43 دقيقة الإيطالي مينيو يتوج بلقب جائزة قطر الكبرى للموتو 3 3:20 دقيقة بييربوم يتألق في جولة لونجين لأبطال قفز الحواجز