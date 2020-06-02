ولعب قلب الدفاع الكولومبي البالغ من العمر 25 عاماً دوراً محورياً مع إيفرتون وخاض 25 مباراة في الدوري هذا الموسم. كما سجل هدفين في الفوز 3-2 على مستضيفه واتفورد في شباط/فبراير.

وقال النادي في بيان ”يؤكد نادي إيفرتون أن ييري مينا سيغيب لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية. وأكدت فحوص الأشعة أن الدولي الكولومبي يعاني من تمزق جزئي في عضلة بالساق اليسرى بعد إصابته خلال التدريبات الأسبوع الماضي".

مينا هو ثاني لاعب من إيفرتون يعاني من إصابة قبل استئناف الدوري هذا الشهر.

وسيغيب لاعب الوسط جان-فيليب غبامان الذي لعب مباراتين فقط في الدوري هذا الموسم حتى نهاية الدوري بعد تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل تتطلب جراحة.

وسيغيب لاعب منتخب كوت ديفوار لمدة ستة أشهر.

ويحتل إيفرتون المركز 12 قبل استئناف الدوري في 17 حزيران/يونيو عقب التوقف لمدة ثلاثة أشهر بسبب وباء كوفيد-19.