ميسون ماونت نجم تشيلسي في لقاء حصري مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS October 2, 2021 11:15 1:07 دقيقة أكد نجم تشيلسي ميسون ماونت أنه مستمتع باللعب في دوري يضم لاعبين كباراً من طينة البرتغالي رونالدو مشيراً إلى أنه يعمل كثيرا على تطوير مهاراته وذلك في لقاء حصري مع beIN SPORTS. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي ماونت -آخر الفيديوهات 2:35 دقيقة بطولة الشرق الأوسط للانجراف 2:14 دقيقة سالم الوهيبي يتحدّث عن المنتخب العماني 1:32 دقيقة لقطة اليوم ... دموع بيليندا بنتشيتش 3:01 دقيقة أرسنال في اختبار قوي أمام برايتون المتألق 1:07 دقيقة ميسون ماونت نجم تشيلسي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:27 دقيقة تشيلسي للعودة إلى سكة الانتصارات من جديد 3:28 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين الـ"يونايتد" وإيفرتون 0:41 دقيقة أتليتيك بيلباو يتخطّى عقبة ألافيس بصعوبة 0:42 دقيقة لونس يسير بثبات في الدوري الفرنسي 2:20 دقيقة التونسية أنس جابر تبلغ نصف نهائي بطولة شيكاغو