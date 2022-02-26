مويس يؤكد منح الأوكراني يارمولينك إجازة بناء على طلبه بسبب حالته النفسية من قبل beIN SPORTS February 26, 2022 13:37 0:53 دقيقة أكد ديفيد مويس مدربُ ويست هام أن النادي قرر منح الأوكراني أندريه يارمولينكو إجازة لبضعة أيام بناء على طلبه بسبب الحالة النفسية التي يعانيها اللاعب إثر الغزو الروسي لبلاده أوكرانيا. تقارير إخبارية ديفيد مويس أندريه يارمولينكو -آخر الفيديوهات 3:01 دقيقة سان جيرمان يواجه سانت إتيان لتعويض خسارة نانت 2:38 دقيقة ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على رايو فاييكانو 0:53 دقيقة منح الأوكراني يارمولينك إجازة بناء على طلبه 2:55 دقيقة مدرب برينتفورد يؤكد مشاركة إريكسن في لقاء نيوكاسل 2:45 دقيقة مباراة الوداد والزمالك - التغطية الخاصة 0:43 دقيقة ليفاندوفسكي يساند قرار بولندا بعدم مواجهة روسيا 3:01 دقيقة مانشستر سيتي ضيفاً على إيفرتون 2:39 دقيقة الأهلي في مواجهة قوية أمام ماميلودي صن داونز 5:31 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين الوداد والزمالك 5:08 دقيقة كلاسيكو تونسي خالص بين الترجي والنجم