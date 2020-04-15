وتخلت رابطة الدوري الممتاز عن قرار استئناف الموسم في أوائل الشهر المقبل في ظل استمرار تفشي فيروس "كوفيد-19"، ما يفرض تعقيدا إضافيا متمثلاًبانتهاء عقود عدد من اللاعبين في حزيران/يونيو.

وفي ظل استمرار تعليق الموسم لما أبعد من أوائل أيار/مايو، قد تضطر الفرق إلى خوض ما يصل إلى ثلاث مباريات في الأسبوع من أجل الانتهاء من هذا الموسم قبل بدء حملة 2020-2021.

ويفضل مويز أن تخصص أربعة أسابيع للتمارين المتوقفة حاليا بسبب الحجر، قبل استئناف اللعب في حال تم تخفيف قيود الإغلاق.

ويخشى مدرب إيفرتون ومانشستر يونايتد السابق من عواقب اللعب إذا لم تحظ الفرق بالوقت اللازم للاستعداد البدني، موضحاً لشبكة "beIN SPORTS" الرياضية الثلاثاء "أعتقد أن أربعة أسابيع ستكون مثالية. لكني أعتقد أننا لن نحصل على أكثر من ثلاثة أسابيع للاستعداد".

وتابع "الجميع يتحدثون الآن عن الإصابات التي قد نتعرض لها أثناء الأسابيع الثلاثة المخصصة للتحضير أو خلال الفترة التي يبدو أننا سنضطر فيها إلى لعب الكثير من المباريات في فترة زمنية قصيرة".

ويبتعد وست هام عن منطقة الهبوط بفارق الأهداف فقط، لكن مويز الذي يخوض تجربته الثانية كمدرب للفريق اللندني، كان متفائلاً بشأن وضع الـ "هامرز" على المدى الطويل.

وقال المدرب الاسكتلندي البالغ من العمر 56 عاماً "أريد أن أبني فريقاً جديداً متحمساً وشاباً، وأعتقد أننا بدأنا ذلك. مع التعاقدات التي أجريناها في كانون الثاني/يناير، نحاول التجديد ومنح أنفسنا المزيد من روح الشباب...".