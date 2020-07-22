مويز لن يستبق الأحداث ! July 22, 2020 13:47 0:44 دقيقة أكّد الاسكتلندي ديفيد مويز مدرب ويست هـام أنّـه لا يريد أن يستبق الأحداث ويتقبل التهاني بمناسبة بقاء فريقه في الدوري الممتاز مشدّدا على أهمية المواجهة أمام مانشستر يونايتد. مقابلات ديفيد مويز ويست هام الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 3:46 دقيقة مباراة ليفربول وتشيلسي - التغطية الخاصة 0:59 دقيقة توافر لقاح "كورونا" شرط أساسي لإقامة الأولمبياد ! 2:17 دقيقة ضوء أخضر لانطلاق الدوري الصيني 0:48 دقيقة كوفاتش يرغب في إعادة موناكو للواجهة 1:28 دقيقة ليبرون جيمس واثق من استكمال الموسم الحالي 0:44 دقيقة مويز لن يستبق الأحداث ! 0:37 دقيقة سولشار يؤكد ضرورة التركيز على مواجهة ويست هام 1:44 دقيقة جيرو يؤكد أحقية تشيلسي ببلوغ نهائي كأس الاتّحاد 0:37 دقيقة أزمة جديدة في الكرة العراقية 0:39 دقيقة تشيفرين لا يعتقد عودة سريعة للجماهير إلى الملاعب