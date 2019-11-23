"موهبة" محرز الفذة تعدّل أوتار سيتي بهدف من بصمته من قبل beIN SPORTS November 23, 2019 19:15 0:25 دقيقة بعد أن تأخّر مانشستر سيتي على أرضه بهدف أمام تشيلسي.. احتاج بعد إدراكه التعادل لوصلة فنية رائعة من النجم الجزائري رياض محرز ليستعيد توازنه ويقدّم كرته المعتادة. رياض محرز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة كلوب يعترف بصعوبة الفوز على كريستال بالاس 0:25 دقيقة "موهبة" محرز الفذة تعدّل أوتار سيتي بهدف من بصمته 0:24 دقيقة ليستر سيتي يتمسك بالوصافة 4:16 دقيقة أرسنال يتعادل ومصير إيمري يزداد تعقيداً 3:35 دقيقة ليفربول يخطف فوزاً شاقاً من كريستال بالاس 3:48 دقيقة بايرن ميونيخ يواصل انتفاضته بعد رحيل كوفاتش 3:57 دقيقة هيغواين يعوّض غياب رونالدو ويقود يوفنتوس لفوز صعب 3:36 دقيقة فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة الرابعة 2:35 دقيقة مورينيو يتواضع وينسب الفوز الأول للاعبين 3:51 دقيقة مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي في قمة ملعب الاتحاد