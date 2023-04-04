الفريقان لا يمرّان بأفضل أوقاتهما في الدوري حاليا حيث أقال تشلسي مدربه غراهام بوتر بعد سلسلة من النتائج السلبية إذ حقق الفريق اللندني ثلاثة انتصارات فقط في آخر عشر مباريات خاضها في المسابقة بينما يسعى ليفربول إلى العودة لسكة الانتصارات فبعد فوزه الساحق على مانشستر يونايتد تعرض الريدز لهزيمتين متتاليين أمام بورنموث ومانشستر سيتي.

ويهدف رجال يورغن كلوب إلى استغلال الفترة الصعبة التي يمرّ بها البلوز.

شاهد مواجهة تشلسي وليفربول مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM اليوم الثلاثاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.