جاءت المباراة قوية ومثيرة تحديداً في شوطها الثاني الرائع حيث افتتح التسجيل ليفربول عن طريق لاعبه ساديو ماني في الدقيقة 59 قبل أن يتعادل فيل فودين لسيتي في الدقيقة 69، وفي الدقيقة 76 أحرز نجم الريدز محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه ثم تعادل صانع ألعاب الضيوف كيفين دي بروين في الدقيقة 81.

بذلك رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب فرق المسابقة بفارق نقطة خلف تشيلسي المتصدر ومتفوقاً بفارق نقطة على مانشستر سيتي الثالث برصيد 14 نقطة.

أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 90+5 – حكم اللقاء أطلق صافرته بنهاية المباراة بتعادل مثير بهدفين لكل منهما في مباراة أبرز ما فيها كان تألق "الملك المصري" محمد صلاح وإصرار سيتي الدائم على العودة وعدم الاستسلام.

الدقيقة 87 – فابينيو أضاع فرصة ذهبية بعد استلامه لتمريرة صلاح على بعد أمرار قليلة من المرمى الخالي من حارس مانشستر سيتي إلا أنه سدد في مدافعي الفريق السماوي.

الدقيقة 81 – مانشستر سيتي يتعادل | عودة قوية للسيتي الذي لا يستسلم أبدا، هجمة منظمة انتهت عند دي بروين الذي سددها قوية فسكنت الشباك.

الدقيقة 76 - هدف مارادوني لصلاح| أسطورة الكرة المصرية ونجم ليفربول الأول استلم الكرة وراوغ كل مدافعي مانشستر ستي ثم أودع الكرة الشباك معلناً عن هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأحد أروع أهداف الموسم الحالي في الدوري الإنكليزي الممتاز.

الدقيقة 69 – مانشستر سيتي ينتفض| غابرييل جيسوس بمهارة برازيلية فائقة تسلم الكرة من الجانب الأيمن وتوغل بمهارة ثم مرر إلى فيل فودين الذي هيأ الكرة لنفسه داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة أرضية سكنت الشباك معلنة هدف التعادل للضيوف.

الدقيقة 59 – هدف لليفربول ... محمد صلاح انطلق من الجانب الأيمن، بدأ الهجمة ومررها لميلنر ثم استلم الكرة مجدداً ومر بمهارة وسرعة من كانسيلو ثم توغل إلى العمق ثم أطلق تمريرة حاسمة ضربت دفاع مانشستر سيتي بالكامل ووصلت لماني الذي انفرد ثم أسكن الكرة الشباك، ليفربول يتقدم والمباراة على صفيح ساخن.

الدقيقة 50 – ليفربول الأفضل من بداية الشوط الثاني، تراجع مانشستر سيتي أمام انطلاقات ومحاولات محمد صلاح الذي تحرك إلى العمق لعلاج المساحات التي ظهرت في خطوط الريدز في الشوط الأول.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول المثير بين ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل السلبي (0-0).

الدقيقة 44 – مباراة ثنائية بين فيل فودين جناح مانشستر سيتي وأليسون بيكر حارس ليفربول، لاعب سيتي انفرد مستغلاً لكرة قادمة من الخلف عبرت كل مدافعي الريدز إلا أن مجدداً أليسون خرج في التوقيت المناسب وأقذ مرماه من هدف مؤكد، فاستمر حصار لاعبي سيتي لمرمى أصحاب الأرض لتنتهي مجدداً الكرة عند فودي الذي أطلق تسديدة مخادعة تصدى لها بتألق منقطع النظير أليسون أفضل لاعبي ليفربول في الشوط الأول.

الدقيقة 35 – ليفربول تحت الضغط .. كرة عرضية متقنة من فودين تخطت جميع المدافعين ووصلت إلى دي بروين الذي طار لها وسددها برأسه فاعتلت العارضة بغرابة.

الدقيقة 31 – ارتفاع وتيرة اللعب في المباراة وفيل فودين كاد أن ينفرد إلا أن تدخل ميلنر أدى إلى سقوط لاعب السيتي وحكم اللقاء أمر باستكمال اللعب.

الدقيقة 21 - أجمل فرص المباراة وأخطرها على الإطلاق جاءت من جانب مانشستر سيتي، سيلفا توغل بمهارة وثقة ومرر كرة بينية ضربت دفاعات ليفربول ووصلت إلى فيل فودين الذي انفرد تماما بحارس الريدز أليسون الذي خرج في التوقيت المناسب وتصدى للكرة.

الدقيقة 17 – الظهور الهجومي الأول لمانشستر سيتي، توغل جيد من الناحية اليسرى عن طريق الظهير الأيسر كانسيلو الذي مررها لبيرناردو سيلفا فرعها الأخير عرضية متقنة إلا أن روبيرتسون ظهير ليفربول أخرج الكرة إلى ركلة ركنية أولى لمصلحة الضيوف.

الدقيقة الخامسة – ليفربول الأفضل والأكثر سيطرة على وسط الملعب انطلاقات الثنائي صلاح وماني تمثل خطورة على دفاعات مانشستر سيتي.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء بول تيرني أطلق صافرته معلناً بداية المباراة المرتقبة قمة المرحلة السابعة بين ليفربول صاحب الأرض والجمهور ومانشستر سيتي حامل اللقب في قمة كلاسيكية تعد بالكثير من الإثارة الندية.