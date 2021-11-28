أقيمت المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي وافتتح التسجيل جادون سانشو لمانشستر يونايتد في الدقيقة 50 بعد أن استغل خطأ فادح من لاعب وسط البلوز، الإيطالي جورجينيو.

وفي الدقيقة 69 تمكن جورجينيو تحديداً من إدراك التعادل للفريق اللندني من ركلة جزاء.

ورفع تشيلسي رصيده بذلك إلى 30 نقطة في الصدارة بفارق نقطة وحيدة أمام مانشستر سيتي الثاني فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

والتعادل هو الثالث لتشيلسي مقابل 9 انتصارات وخسارة وحيدة، بينما تعادل يونايتد للمرة الثالثة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات و5 هزائم.