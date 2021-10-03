مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في واحدة من أهم مباريات اليوم الأحد.

وتمثل مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة الدوري الإنكليزي، ولكون هذه المباراة قمة بين قوتين متصارعتين على اللقب.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي - مباشر

البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي سيكون اليوم الأحد في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

أرقام من المواجهة:

لم يخسر ليفربول مباراتين متتاليتين بالدوري امام مانشستر سيتي منذ سلسلة من 4 بين عامي 1935 و1937 وذلك بعد خسارته آخر لقاء بنتيجة 1-4 في فبراير

* فاز مانشستر سيتي بهذه المواجهة بالتحديد بنتيجة 4-1 الموسم الماضي، منهيًا سلسلة من 17 مباراة خارج ملعبه بالدوري بلا فوز في ملعب ليفربول (5 تعادلات و12 هزيمة). لم يفز سيتي بمباراتين متتاليتين في انفيلد منذ يناير 1953

* فاز ليفربول بمباراة واحدة فقط من آخر 7 مباريات له بالدوري الممتاز أمام حامل اللقب (تعادلان و4 هزائم)، عند تغلّبه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في الديار في حملة التتويج باللقب موسم 2019-2020

* ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم ينهزم في الموسم الحالي من الدوري الممتاز (4 انتصارات وتعادلين)، كما سجّل الريدز عددًا اكبر من الأهداف من ايّ فريقٍ آخر هذا الموسم (15). على ايّ حال، استقبل سيتي العدد الأقلّ من الأهداف في 2021-2022 (1)، محافظًا على نظافة شباكه في آخر 5 مباريات

* لم ينهزم ليفربول في آخر 16 مباراة بالدوري (12 انتصارًا و4 تعادلات)، هي اطول سلسلة حاليّة خالية من الهزائم في الدرجات الإنكليزيّة الـ4 المحترفة. بجميع الأحوال، استقبل الريدز عددًا اكبر من الأهداف خلال تعادله 3-3 مع برينتفورد في الجولة الماضية ممّا كان قد فعل في مبارياته الـ8 السابقة بالدوري مجتمعة (2)

* لم يواجه مانشستر سيتي تسديدة نحو المرمى في 3 من مبارياته الـ6 في الموسم الحالي من الدوري الممتاز (أمام نوريتش وأرسنال وتشيلسي)، وهو ذات عدد المباريات الذي اختبر فيه هذه الحالات في 38 مباراة بالدوري الموسم الماضي.

* خسر بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي مباريات أكثر أمام ليفربول تحت إشراف يورغن كلوب في جميع المسابقات اكثر ممّا فعل أمام ايّ مدرّبٍ آخر في مسيرته (8). من ناحية أخرى، من بين المنافسين الذين واجههم في 10 مناسبات على الأقلّ في جميع المسابقات، أدنى نسبة إنتصارات لغوارديولا هي امام ليفربول (30.8%- 4 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم)

* اشترك محمّد صلاح لاعب ليفربول مباشرة بـ6 اهداف في مبارياته الـ5 امام مانشستر سيتي في انفيلد بجميع المسابقات، محرزًا 4 اهداف الى جانب تمريرتين حاسمتين

* سجّل رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي الأهداف في 2 من آخر 3 مباريات بالدوري الممتاز امام ليفربول، بعد عجزه عن التسجيل في مبارياته الـ8 الأولى امام فريقه السابق. وقد يصبح ستيرلينغ ثاني لاعب يسجّل في مباراتين متتاليتين في ملعب انفيلد بعد ان دافع سابقًا عن الوان ليفربول في البطولة، بعد نيكولاس انيلكا في 2003 و2004

* 5 من أهداف ديوغو جوتا لاعب ليفربول الـ12 بالدوري الممتاز مع ليفربول كانت رأسيّات (42%)، وهي النسبة الأعلى من الأهداف الرأسيّة للاعب غير مدافع مع الريدز في تاريخ البطولة (من 10 اهداف على الأقلّ