موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم الأحد 2 مايو انطلاقاً من الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

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