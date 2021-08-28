ومشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

لا تفوتوا مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي إذا كنتم قد اشتركتم بخدماتنا، كما يمكنكم الاشتراك الآن لمتابعة لقاء لوكاكو وصلاح سواء على الإنترنت أو من خلال البث التلفزيوني.



ويسعى ليفربول لاستغلال عامل الأرض وتجاوز أحد أشرس المنافسين على لقب الدوري الممتاز، وذلك كي يفك الشراكة مؤقتاً مع منافسه الذي حقق الفوز في أول مباراتين.

مباراة تشيلسي وليفربول - معلومات البث مباشر

وستبث مباراة ليفربول وتشيلسي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول وتشيلسي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.