مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال

مشاهدة مباراة ليفربول ومضيّفه أرسنال متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة ليفربول وأرسنال تأتي ضمن الجولة السادسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويسعى أرسنال المستضيف لتدارك "عثرته" الأخيرة على أرض توتنهام (1-2) والتي عصفت بأحلامه في المراهنة على بطاقة مؤهلة لمنافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسيلعب "المدفعجية" آخر أوراقهم للخروج على الأقل بمقعد في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

في المقابل، لن يكون ليفربول بطل الـ"بريميرليغ" للموسم الحالي تحت الضغوط وسيحاول تحقيق فوز معنوي جديد.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال سيكون اليوم الأربعاء 22:15 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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