مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس تأتي ضمن الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويسعى ليفربول لتدارك "عثرته" الأخيرة أمام جاره إيفرتون (0-0) والمضي قدماً نحو إحراز لقب الدوري الإنكليزي الذي غاب عن خزائن الفريق العريق منذ 30 عاماً.

ولن تكون مهمة زملاء النجم المصري محمد صلاح يسيرة بالمرة إذ يعدّ كريستال بالاس تاسع ترتيب "البريمرليغ" خصماً عنيداً حيث عانى الريدز الأمرين في لقاء الذهاب للفوز على منافسه (2-1) في الدقائق الأخيرة.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس سيكون اليوم الأربعاء 22:15 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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