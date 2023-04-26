

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

معلومات البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة واعدة بالتشويق والإثارة.

وفرضت مباراة مانشستر سيتي وآرسنال نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً للصراع المحتدم بين الفريقين من أجل الظفر بلقب البريميرليغ.

مباراة مانشستر سيتي وآرسنال - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم الأربعاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة مانشستر سيتي وآرسنال أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

