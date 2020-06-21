ليفربول المتطلع لحصد لقب الدوري الإنكليزي الممتاز يحل ضيفاً على إيفرتون في معقله قلعة غوديسون بارك في مباراة، يسعى فيها ليفربول المتصدر بفارق 22 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي، إلى تحقيق فوز حاسم على إيفرتون يجعله على بعد خطوات قليلة جداً من التتويج باللقب للمرة التاسعة عشرة في تاريخه والأولى منذ عام 1990، علماً بأن الفريق لو تمكن من الفوز على إيفرتون في المرحلة الثلاثين ثم خسر غداً مانشستر سيتي من بيرنلي فسيوتج الريدز بشكل مباشر باللقب الذي سيصبح الأول في تاريخهم خلال حقبة "الدوري الإنكليزي الممتاز" أي تحديداً منذ عام 1993.

ليفربول وإيفرتون مباراة مرتقبة يمكنك الاستمتاع ببثها المباشر سواء عبر قنواتنا أو عبر تطبيق beIN CONNECT وسيكون مصاحباً لها الاستوديو التحليلي الذي سيعرض أبرز وأهم أحداث اللقاء إضافة إلى إعادة الأهداف.

ويدخل ليفربول المتصدر المباراة وفي رصيده 82 نقطة جمعها من 29 مباراة إذ فاز في 27 مباراة وتعادل في واحدة وخسر أخرى وسجل 66 هدفاً ودخل مرماه 21، أما منافسه إيفرتون فيحتل حالياً المرتبة الثانية عشرة برصيد 37 نقطة بعد أن حقق 10 انتصارات مقابل 7 تعادلات و12 هزيمة.

ليفربول وإيفرتون معلومات البث المباشر

• مواجهة ليفربول وإيفرتون موعدك معها اليوم سيكون في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مباراة ليفربول وإيفرتون ستكون متاحة في بث مباشر وحصري باللغة العربية على beIN SPORTS HD1 وbeIN SPORTS HD2.

• ليفربول وإيفرتون يمكنك مشاهدتها أيضاً من خلال البث المباشر والحصري بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

• سينبري الزميل رؤوف خليف للتعليق على مباراة ليفربول وإيفرتون المرتقبة.

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