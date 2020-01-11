موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

البث المباشرة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت في 11 يناير/ كانون الثاني انطلاقاً من الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول وتوتنهام ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2، بتعليق الزميل عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

أرقام من مباراة ملعب توتنهام:

- فاز توتنهام مرة واحدة فقط في آخر 14 مباراة لعبها أمام ليفربول في الدوري الممتاز (تعادل 4 خسر 9).

- خسر ليفربول مرة واحدة فقط في آخر 6 مباريات لعبها في ضيافة توتنهام في الدوري الممتاز (فاز 3 تعادل 2)، بعد خسارته في 5 زيارات سابقة على التوالي.

- فاز توتنهام 6 مرات في آخر 10 مباريات بيتية لعبها في الدوري الممتاز أمام فرق متصدرة في يوم المباراة (تعادل 1 خسر 3).

- لم يخسر ليفربول في آخر 8 مباريات لعبها في مدينة لندن في الدوري الممتاز (فاز 5 تعادل 3).

- توتنهام أقل فريق حافظ على نظافة شباكه في المباريات هذا الموسم ضمن الدوري الممتاز (مبارتان بالتساوي مع نوريتش)، بينما سجل ليفربول في 29 مباراة متتالية – آخر فريق خاض سلسلة تسجيل أطول كان مان يونايتد في 2008 في (36 مباراة).

- حصد ليفربول 85 من آخر 87 نقطة متاحة له في الدوري الممتاز (فاز 28 تعادل 1)، منتصراً في آخر 11 مباراة على التوالي.

